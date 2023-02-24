Омский госуниверситет поднимает цены для коммерческих студентов на 5,5%

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
На 5,5% поднимает цены для коммерческих студентов Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского. Информация появилась в стенах вуза.
Однако университет, готовящий в том числе и маркетологов, предлагает воспользоваться акцией и заплатить до конца февраля по старым ценам. А уже с 1 марта тарифы госучреждения изменятся.
Повышение стоимости традиционно коснется всех курсов и специальностей.
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