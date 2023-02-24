Под Омском легковушка врезалась в грузовой поезд

Фото: транспортная прокуратура Омской области

В грузовой поезд врезался под Омском легковой автомобиль. Об этом сообщает транспортная прокуратура.

ДТП произошло утром 24 февраля на железнодорожном переезде между станциями Стрела и Фадино.

Детали аварии пока разбирает надзорный орган. Известно, что пострадавших в инциденте нет.

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