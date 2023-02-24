Прокуратура нашла нарушения содержания заключенных в омской ИК-6

Фото: прокуратура Омской области

В омской ИК-6 прокуратура нашла нарушения содержания заключенных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Проверку провел первый зампрокурора области Андрей Хамошин вместе с членами региональной ОНК. Недочеты выявлены при обходе исправительной колонии. В частности, обнаружены отдельные нарушения условия содержания заключенных, медобеспечения, а также привлечения осужденных к труду.

Теперь исправление всех нарушений администрацией колонии находится под контролем надзорного органа.

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