Прокуратура нашла нарушения содержания заключенных в омской ИК-6

Фото: прокуратура Омской области
В омской ИК-6 прокуратура нашла нарушения содержания заключенных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Проверку провел первый зампрокурора области Андрей Хамошин вместе с членами региональной ОНК. Недочеты выявлены при обходе исправительной колонии. В частности, обнаружены отдельные нарушения условия содержания заключенных, медобеспечения, а также привлечения осужденных к труду.
Теперь исправление всех нарушений администрацией колонии находится под контролем надзорного органа.
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