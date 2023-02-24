В Омске Центр недвижимости, дизайна и рекламы завершил реорганизацию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Реорганизацию завершил Центр недвижимости, дизайна и рекламы. По данным Руспрофиля, завершилась процедура 22 февраля.
К нему присоединилась другая организация - Центр содержания и хранения имущества. Теперь новая структура станет подведомственной департаменту имущественных отношений и сохранит свои прежние функции по оформлению улиц и праздничных мероприятий.
Напомни, в 2020 году бюджетное учреждение хотели и вовсе ликвидировать.
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