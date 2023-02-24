22 льготных семьи из Омска получат земельные участки в Октябрьском округе

Фото: Евгения ГУСЕВА
В Октябрьском округе земельные участки получат 22 льготных семьи из Омска. Постановление подписал мэр Омска Сергей Шелест.
Бесплатно получить землю смогут многодетные семьи, родители-одиночки, воспитывающие двух или более детей, дети-сироты и другие категории граждан.
Список включает 22 земельных участка, расположенных к востоку от садоводческого товарищества «Горняк».
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