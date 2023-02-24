Водитель снегохода погиб в ДТП на поле севера Омской области

В регионе сохраняются сложные погодные условия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На поле севера Омской области в ДТП погиб воитель снегохода. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Всё произошло накануне около одиннадцати часов вечера. При каких обстоятельствах мужчины столкнулись в поле придется выяснять полиции.

- Мужчина 1966 г.р., управляя снегохода «Скай Ду», двигаясь по полю, в 4 км. от д. Белогривка Большеуковского района, не рассчитал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди снегохода «Лунгс» и допустил с ним столкновение, - уточнили в правоохранительных органах.

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