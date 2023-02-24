Госавтоинспекция устроит сплошные проверки на трезвость в Омске 24 февраля

Фото: Гсавтоинспекция

24 февраля в Омске пройдет рейд со сплошными проверками на трезвость. Об этом предупреждает Госавтоинспекция.

После праздничного дня водителей будут проверять на содержание алкоголя в крови, а также другие нарушения ПДД.

- Если вы видите, что водитель управляет автомобилем в состоянии опьянения либо допускает грубые нарушения Правил дорожного движения, незамедлительно позвоните и сообщите об этом в полицию по телефонам 79-35-04 или 02, - просят специалисты профильного ведомства.

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