Правительство определило зарплату омских строителей на уровне 40 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ
На уровне 40 тысяч рублей зарплату омских строителей определило правительство Омской области. Соответствующий документ подписан и.о. губернатора Валерием Бойко.
Закрепленная сумма за работником первого разряда, занятого в строительной отрасли, составляет 40,6 тысячи рублей. Эта цифра установлена не для работодателей, а для госзаказа. То есть, она будет использоваться для определения сметной стоимости строительства капитальных объектов.
Напомним, что по данным Омскстата, средняя зарплата в регионе составляет порядка 50 тысяч рублей.
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