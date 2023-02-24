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НовостиОбщество24 февраля 2023 5:04

В Омске открылся еще один цех рыбзавода

Организация располагается в затоне «Лампочка»
Андрей ОБНОРСКИЙ
Первый цех завода был введен в эксплуатацию в 2017 году.

Первый цех завода был введен в эксплуатацию в 2017 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще один цех рыбзавода открылся в Омске в районе затона «Лампочка». Об этом сообщает областное правительство.

Завод был введен в эксплуатацию накануне. Общая площадь введенного производственного цеха составляет 3213,3 квадратов. Собственником выступает ООО «Бородино».

Напомним, что Общество занимается рыбоводством и разведением рыб.

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