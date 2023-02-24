В Омске открылся еще один цех рыбзавода

Первый цех завода был введен в эксплуатацию в 2017 году.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Еще один цех рыбзавода открылся в Омске в районе затона «Лампочка». Об этом сообщает областное правительство.
Завод был введен в эксплуатацию накануне. Общая площадь введенного производственного цеха составляет 3213,3 квадратов. Собственником выступает ООО «Бородино».
Напомним, что Общество занимается рыбоводством и разведением рыб.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru