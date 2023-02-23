Александр Бурков и Владимир Варнавский поздравили жителей Омской области с Днем защитника Отечества

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителе Омской области в День защитника Отечества, 23 февраля, поздравили губернатор Александр Бурков и председатель Заксобрания Владимир Варнавский.

Первые лица региона пожелали успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения на домой с победой всем, кто сейчас находится на передовой,

— Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Свободу, независимость и само право на существование наш народ завоевал в жестоких боях с многочисленными агрессорами. Мы отдаем дань памяти и благодарности всем поколениям защитников Отечества. Сегодня Россия чествует нынешних воинов. Верные присяге и заветам предков, они ведут непримиримую битву с возродившимся европейским нацизмом и отстаивают суверенитет Родины. Непобедима та страна, которую защищает весь народ. Активная поддержка военной спецоперации и готовность общественных организаций и неравнодушных жителей оказывать гуманитарную помощь ее участникам – все это говорит о том, что и сегодня народ и армия едины. И в этом сила и могущество нашего Отечества. Всем, кто с оружием в руках, конкретными делами отстаивает справедливость, желаем успешного выполнения боевых задач и скорейшего возвращения домой с победой! Новых достижений тем, кто служит стране и народу на мирном поприще!, — говорится в поздравлении.

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