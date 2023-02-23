Вице-мэр Омска Владимир Куприянов возглавил комиссию по вопросам демографии и семьи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске изменился состав городской межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и детей.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте мэрии, в ее состав вошли: вице-мэр Владимир Куприянов, замдиректора департамента делам молодежи, физической культуры и спорта Нэиля Мальцева. Первый назначен председателем комиссии.

Кроме того, согласно нормативному акту, из состава совещательного органа была исключена начальник управления молодежной политики департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Лидия Музыченко. Как следует из информации, размещенной на сайте горадминистрации, она покинула данную должность.

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