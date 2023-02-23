Омские власти планируют сделать магистральными еще три автобусных маршрута

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

В Омске появится еще три магистральных маршрута общественного транспорта. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на сайте мэрии. Магистральным станут автобусные маршруты № 24, 61, 109.

Ранее к магистральным были отнесены автобусные маршруты № 22, 29, 33, 45, 69, 95, 110, а также троллейбусные № 2, 3, 4, 15, 16, 67.

Отметим, предполагается, что данные маршруты работают с 06:00 до 23:00, а интервал на них в пиковое время не превышает 10 минут. Сейчас по такому графику работают четыре троллейбусных (№ 2, 3, 4, 15) и один автобусный маршрут (№ 22).

По словам замдиректора департамента транспорта, в режиме магистрального летом 2023 года заработает еще один автобусный маршрут — №33. Для этих целей будут закуплены 20 единиц подвижного состава, работающих на природном газе.

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