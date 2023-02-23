Госавтоинспекция предупреждает омичей об ухудшении погодных условий

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госавтоинспекция Омской области предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении метеоусловий на территории региона. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером, 23 февраля, и завтра, 24 февраля, ожидаются мокрый снег, дождь, снег с дождем, гололедные явления, налипание мокрого снега, сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду.

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, быть аккуратнее при совершении маневров. Кроме того, следует быть внимательными при появлении пешеходов на проезжей части.

Пешеходам стоит помнить, что переходить через дорогу можно только убедившись, что вас видят и пропускают.

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