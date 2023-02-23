Александр Бурков: в Луганске заработал Единый центр гуманитарной помощи Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков во время праздничного телемарафона «Всё для победы!» рассказал о Единый гуманитарный центр Омской области, который заработал в Омске и Луганске.

По словам главы региона, создание единого центра позволит объединить все имеющиеся в регионе волонтёрские и добровольческие организации для помощи нашим землякам, находящимся в зоне СВО. Благодаря тому, что координаторы новой структуры постоянно находятся на связи с омскими бойцами, это позволить сделать доставку все необходимой помощи более оперативной. Таким образом, военнослужащие смогут быстрее получать тактические принадлежности, продукты, одежду, а также главное — именные посылки от родных.

— Традиционно мы отправляем в зону СВО гуманитарную помощь. Всё, что делают и собирают омичи, мы доставляем в Стаханов, Луганск и другие города. Теперь в Луганске будет работать Центр, чтобы уже адресно доставлять помощь в разные воинские части нашим бойцам. Мы им помогаем тактическим вооружением, лекарствами, вещевым обмундированием и продовольствием. Бойцы на передовой искренне радуются, когда получают любинскую сгущенку или сладости нашей кондитерской фабрики «Сладонеж» — для ребят это доброе напоминание о доме. Бойцы скучают по своей малой родине и живо интересуются, что тут у нас: как будет проходить посевная, что происходит, что со снегом. Они сегодня на войне, но они думают о своей семье, быте, хозяйстве и оставленной работе», — поделился Александр Бурков.

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