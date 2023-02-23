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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 5:37

В Омске разыскивают мужчину, сломавшего шкаф в многоэтажке ради лазерного уровеня

Похититель попал на записи видеокамер, установленных во дворе дома
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

Фото: скриншот видео, предоставленного УМВД России по Омской области.

В Омске полицейские разыскивают мужчину, укравшего лазерный уровень стоимостью четыре тысячи рублей из шкафа на лестничной клетке в доме по улице Маяковского. С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился 38-летний омич.

Как оказалось, предполагаемый злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения. на них видно, как неизвестный мужчина спокойно заходит в дом.

Всех, кто узнал запечатлённого на видео мужчину, просят обращаться в полицию по телефонам: 79-34-02, 89098796650 или 102 (02).

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