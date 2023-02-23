Гуманитарная помощь, отправленная из Омска партией «Единая Россия», прибыла в Стаханов

К Дню защитника Отечества в Стаханов из Омска доставили 20 тонн гуманитарного груза, собранного под патронатом партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта и губернатора Александра Буркова. Сопровождал груз лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Александр Артемов.

Гуманитарную помощь для мирных жителей Стаханова собирали муниципальные образования, Штаб «МЫВМЕСТЕ», омские предприятия и неравнодушные жители региона. В состав груза вошли художественная литература и учебники для местных школ и библиотек, спортивный инвентарь для стадиона «Победа», а также канцелярские наборы для военкомата и налоговой. Не осталась и без внимания городская больница: туда привезли большое количество продуктов.

Вместе с гумгрузом в Стаханов доставили и детские подарки в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Мечты семи юных стахановчан, чьи родители погибли, героически защищая Родину, исполнил лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Омской области Александр Артемов. Ребятам депутат вручил компьютерное кресло, телефон, мольберт с красками, трюковой самокат, игровую приставку. Помимо желанных подарков, дети получили по набору сладостей.

— Инициатором участия в подобных акциях у нас по региону всегда выступает губернатор – Александр Леонидович Бурков. В канун Нового года от него уже получила подарки семья из Ирмино. И сегодня мы продолжаем эту добрую традицию. Символично, что накануне Дня защитника Отечества подарки от глав регионов Омской области получают дети погибших военнослужащих, которые не остались в стороне, а проявили гражданскую позицию и встали на защиту родной земли, своих домой и семей, — рассказал Александр Артемов.

В Стаханов по просьбе гимназии №11 имени Кирилла и Мефодия привезли интерактивную доску. Ее для образовательного учреждения приобрели администрация Советского округа и его жители.

— Советский округ города Омска подхватил эстафету помощи городу Стаханову. На собранные средства мы приобрели интерактивную доску для гимназии № 11 им. Кирилла и Мефодия и сегодня ее торжественно передаем директору гимназии, - отметил первый замглавы администрации Советского округа Александр Клюхин.

По словам директора гимназии Олега Ватулина, новая доска позволит повысить качество образовательного процесса.

Отметим, в этот раз гуманитарный груз из Омска разделен на две части: первую оставили в Стаханове, а вторую передали военнослужащим в зоне СВО. К 23 февраля бойцам привезли теплые вещи, инструменты, письма со словами поддержки и рисунками от детей, продукты, в том числе сгущенку от Любинского комбината, и многое другое.