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НовостиПроисшествия23 февраля 2023 3:58

Омичка лишилась 800 тысяч рублей, доверившись лже-полицейским

Доверчивая женщина перевела все сбережения на «безопасный счет»
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одна жительниц Омска стала жертвой телефонных аферистов и лишилась 800 тысяч рублей. Злоумышленники использовали классическую схему.

Так, на телефон 48-летней жительницы Кировского округа поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками полиции. Собеседники убедили женщину, что ее сбережения хотят похитить мошенники. Они посоветовали ей перевести все деньги на «безопасный счет», что и сделала омичка.

Отметим, по информации УМВД России по Омской области, за минувшие сутки на территории региона были совершены 18 дистанционных хищений денежных средств.

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