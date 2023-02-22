После «часа пик» в Омске сохраняются восьмибалльные пробки

Фото: скриншот «ЯндексКарты»

22 февраля продолжается история с максимальной загруженностью центральных улиц Омска. Пробки по состоянию на 19.15 местного времени сохраняются на уровне 8 баллов.

По данным сервиса «ЯндексКарты», заторы фиксируются в районе Ленинградского моста, метромоста, улицах Гагарина, Интернациональной, Герцена и Красном Пути.

Напомним, Омск погрузился в пробки после частичного перекрытия Ленинградского моста на ремонт.

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