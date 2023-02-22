В Омске готовятся ко Дню зимних видов спорта

Фото: минспорта Омской области

25 февраля на территории спорткомплекса «Красная звезда» пройдет День зимних видов спорта. Об этом сообщает региональное минспорта.

Для гостей готовят 10 спортивных состязаний в командных видах спорта - от хоккея на валенках до волейбола на снегу. Вход свободный, а вот командам необходимо подать заявки на участие.

- Гости праздника смогут проверить свою меткость в бросковой хоккейной зоне и в дартсе, пометать валенок, посоревноваться в перетягивании каната и даже почувствовать себя в роли сумоистов и побороть соперника, - поясняют организаторы.

Начало мероприятий в 12.00. Для гостей подготовят бесплатный чай.

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