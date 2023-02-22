Омский цирк принял 12-метровую фигуру Юрия Никулина

Фото: Омский цирк

12-метровую фигуру Юрия Никулина принял Омский цирк. Информация размещена в соцсетях организации.

- Инсталляция будет задействована в новом шоу «Клоун» (0+) в качестве мобильной перемещающейся под куполом цирка декорации. Никулин будет парить в воздухе, стоять в центре манежа, служить опорой для акробатов и воздушных гимнастов, - поясняют в цирке.

Новое шоу посвящено 100-летию со дня рождения знаменитого артиста и клоуна. Как отмечают организаторы, подобная декорация будет задействована в первые.

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