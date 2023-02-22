Владимир Путин поручил оздоровить Иртыш, протекающий через Омскую область

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Протекающий через Омскую область Иртыш поручил оздоровить президент страны Владимир Путин. Об этом он сообщил в рамках послания Федеральному Собранию 21 февраля.

- Проложим оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу, а в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озеро Ильмень. Нельзя забывать также о наших малых и средних реках, - отметил глава государства.

По словам президента, заняться проблемным вопросом предстоит всем уровням власти.

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