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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:21

Мэрия Омска напомнила, на ком лежит ответственность за сосульки и снег на крышах домов

Убирать снежные завалы с придомовых территорий обязаны управляющие компании
Андрей ОБНОРСКИЙ
Очистка придомовых территорий от снега находится в зоне ответственности УК.

Очистка придомовых территорий от снега находится в зоне ответственности УК.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В городской администрации рассказали, куда обращаться, если заметили на крыше своего дома наледь и снежные массы. Ответственность за содержание придомовых территорий, в том числе уборки сосулек и снежных «шапок» с крыш, лежит на управляющих компаниях.

Как отмечают специалисты, с началом сильного снегопада все коммунальщики города были уведомлены об обязательствах по содержанию и своевременной уборки объектов. Например, во дворе дома № 12 по Космическому проспекту 22 февраля была убрана как придомовая территория, так и кровля пятиэтажного дома специалистами управляющей компании, прошедшими обучение и имеющими допуск для работы на высоте.

Начальник Отдел контроля Октябрьского административного округа Владислав Четверук

Начальник Отдел контроля Октябрьского административного округа Владислав Четверук

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Согласно Правилам благоустройства, утвержденным решением Омского городского Совета, обязанность очищать от сосулек и снега крыши и конструктивные элементы многоквартирных домов, чистить на придомовых территориях от снега пешеходные дорожки и тротуары, проезды закреплена за управляющими компаниями. После обильного снегопада также сразу хозяйствующий субъектам необходимо расчистить от снега входы в подъезды (на это отводится не более одних суток). При проведении работ по уборке снежно-ледяных образований с крыши необходимо обеспечить безопасность пешеходов и автовладельцев – огородить территорию лентой и определить контролера, который будет следить за возможным появлением в зоне уборки людей, - рассказал начальник отдел контроля Октябрьского округа Владислав Четверук.

А вот дома по улице 4-ой Транспортной в Комсомольском городке находятся не в столь выигрышном положении, как на Космическом проспекте. Там с уборкой снежных масс дела обстоят хуже. На фотографии запечатлена огромная снежная шапка, покрывающая всю крышу пятиэтажки.

Начальник второго территориального отдела Государственной жилищной инспекции Омской области Дмитрий Мельников

Начальник второго территориального отдела Государственной жилищной инспекции Омской области Дмитрий Мельников

Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Если с крыши не убирают сосульки, снег, не числят снег на придомовой территории, жителям надо обратиться в свою управляющую компанию лично или по телефону и оставить заявку на выполнение работ. Надо записать номер, время регистрации фамилию сотрудника управляющей компании, принявшего заявку. Жаловаться в контролирующие органы на управляющую компанию можно сразу уже, или дать им какое-то время для устранения замечаний. Надо обратиться в Государственную жилищную инспекцию Омской области по адресу: улица Булатова, 68 (при себе иметь паспорт) или через интернет-сервис «ГИС ЖКХ» (если гражданин зарегистрирован на Госуслугах). К жалобе можно, но не обязательно, прикрепить фото или видеозапись. Согласно законодательству, Госжилинспекция реагирует на любую информацию, но проверки мы можем проводить только по обращениям граждан, права которых нарушены, — сообщил начальник отдела ГЖИ Омской области Дмитрий Мельников.

Также омичи могут направлять обращения в департамент контроля администрации Омска. Для этого им необходимо обратиться в ведомство с заявлением и документом, подтверждающим личность.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

По фактам нарушений правил благоустройства контролирующие органы принимают решения о проведении проверки. Хозяйствующим субъектам грозит предупреждение или наложение административного штрафа: для физических лиц от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 14 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей. Если нарушение повторяется, то штрафы увеличиваются: для физических лиц от 2 до5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 200 тысяч рублей.

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