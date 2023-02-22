Мэрия Омска напомнила, на ком лежит ответственность за сосульки и снег на крышах домов

Очистка придомовых территорий от снега находится в зоне ответственности УК. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В городской администрации рассказали, куда обращаться, если заметили на крыше своего дома наледь и снежные массы. Ответственность за содержание придомовых территорий, в том числе уборки сосулек и снежных «шапок» с крыш, лежит на управляющих компаниях.

Как отмечают специалисты, с началом сильного снегопада все коммунальщики города были уведомлены об обязательствах по содержанию и своевременной уборки объектов. Например, во дворе дома № 12 по Космическому проспекту 22 февраля была убрана как придомовая территория, так и кровля пятиэтажного дома специалистами управляющей компании, прошедшими обучение и имеющими допуск для работы на высоте.

Начальник Отдел контроля Октябрьского административного округа Владислав Четверук Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Согласно Правилам благоустройства, утвержденным решением Омского городского Совета, обязанность очищать от сосулек и снега крыши и конструктивные элементы многоквартирных домов, чистить на придомовых территориях от снега пешеходные дорожки и тротуары, проезды закреплена за управляющими компаниями. После обильного снегопада также сразу хозяйствующий субъектам необходимо расчистить от снега входы в подъезды (на это отводится не более одних суток). При проведении работ по уборке снежно-ледяных образований с крыши необходимо обеспечить безопасность пешеходов и автовладельцев – огородить территорию лентой и определить контролера, который будет следить за возможным появлением в зоне уборки людей, - рассказал начальник отдел контроля Октябрьского округа Владислав Четверук.

А вот дома по улице 4-ой Транспортной в Комсомольском городке находятся не в столь выигрышном положении, как на Космическом проспекте. Там с уборкой снежных масс дела обстоят хуже. На фотографии запечатлена огромная снежная шапка, покрывающая всю крышу пятиэтажки.

Начальник второго территориального отдела Государственной жилищной инспекции Омской области Дмитрий Мельников Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Если с крыши не убирают сосульки, снег, не числят снег на придомовой территории, жителям надо обратиться в свою управляющую компанию лично или по телефону и оставить заявку на выполнение работ. Надо записать номер, время регистрации фамилию сотрудника управляющей компании, принявшего заявку. Жаловаться в контролирующие органы на управляющую компанию можно сразу уже, или дать им какое-то время для устранения замечаний. Надо обратиться в Государственную жилищную инспекцию Омской области по адресу: улица Булатова, 68 (при себе иметь паспорт) или через интернет-сервис «ГИС ЖКХ» (если гражданин зарегистрирован на Госуслугах). К жалобе можно, но не обязательно, прикрепить фото или видеозапись. Согласно законодательству, Госжилинспекция реагирует на любую информацию, но проверки мы можем проводить только по обращениям граждан, права которых нарушены, — сообщил начальник отдела ГЖИ Омской области Дмитрий Мельников.

Также омичи могут направлять обращения в департамент контроля администрации Омска. Для этого им необходимо обратиться в ведомство с заявлением и документом, подтверждающим личность.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

По фактам нарушений правил благоустройства контролирующие органы принимают решения о проведении проверки. Хозяйствующим субъектам грозит предупреждение или наложение административного штрафа: для физических лиц от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 14 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей. Если нарушение повторяется, то штрафы увеличиваются: для физических лиц от 2 до5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 200 тысяч рублей.

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