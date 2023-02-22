На мусоросортировочном заводе в Омске нашли патроны от автомата Калашников

Фото: ООО "Магнит".

22 февраля в Омске работники мусоросортировочного завода в Кировском округе нашли 103 патрона среди мусора на сортировочной ленте, сообщила пресс-служба ООО "Магнит". Патроны лежали в полиэтиленовом пакете, как они оказались в мусоре неизвестно.

Фото: ООО "Магнит".

По инструкции все работы на производстве были остановлены, оборудование обесточено, сотрудники завода эвакуированы. На место прибыли оперативные службы, территорию завода оцепили.

Фото: ООО "Магнит".

В настоящее время устанавливается происхождение обнаруженных патронов.