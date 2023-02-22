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НовостиОбщество22 февраля 2023 10:25

Омская Госавтоинспекция заявила, что горожане сами виноваты в пробках близ Ленинградского моста

Водителям не следует выезжать на перекресток и создавать таким образом заторы
Наталья ВИРКУНЕН

В омской Госавтоинспекции прокомментировали 10-балльные пробки, в которых омичи простояли 20 и 21 февраля. оказывается виноваты сами омичи. И даже пример привели - перекресток, через который пролегает путь к Ленинградскому мосту в сторону Левого берега, был занят автомобилями, которые не смогли двинуться дальше.

- Видео с комплексов фото-видеофиксации, установленных на перекрестке, показали проблему не знания правил дорожного движения водителями. В соответствии с п. 13.2 правил дорожного движения, запрещается выезжать на перекресток, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении». Именно это нарушение и является основной проблемой «пробок», - заявили в региональной Госавтоинспекции.

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