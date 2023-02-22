Плюс 100 миллиардов: омское правительство запланировало значительный рост бюджета до 2036 года

Фото: 2ГИС.

Накануне на портале правительства Омской области был опубликован документ «Об утверждении бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период до 2036 года» за подписью зампреда Валерием Бойко. Прогноз - положительный, и говорит о росте бюджета региона на 102 млрд рублей в год.

- В условиях бюджетного прогноза ожидается рост доходов консолидированного бюджета Омской области с 159,8 млрд рублей в 2022 году до 262,2 млрд рублей в 2036 году (на 64,1 %). Прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов с 114,8 млрд рублей в 2022 году до 254,8 млрд рублей в 2036 году (в 2,2 раза). Расходы консолидированного бюджета Омской области прогнозируются с ростом на 68,7 % к уровню 2022 года и в 2036 году составят 278,7 млрд рублей, - оптимистично заявляют в документе.

Из расходов больше 90 % собираются тратить на реализацию государственных программ Омской области и муниципальных программ.

А в 2023 году 60 % расходов направят на развитие образования, здравоохранения, социальную поддержку населения, культуру и туризм, физическую культуру и спорт, обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.

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