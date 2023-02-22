В Омске рецидивист склеивал «пятитысячки» и через посредников зачислял на свой счет

Фото: стоп-кадр видео транспортной полиции

Восемь раз судимого 52-летнего омича обвиняют в мошенничестве. Об уголовном деле рассказали в областном управлении полиции.

Оказалось, к правоохранителям обратился бизнесмен, который владеет платежным терминалом на вокзале «Омск-пригород». Он пояснил, что при выемке купюр обнаружил две «пятитысячки». Правда, банкноты были неликвидными, так как склеены из разных частей.

Вычислить афериста удалось через его друзей. Именно они пополняли счет товарища средствами, которые он сам им передавал.

Теперь мошенника ждут очередной срок за решеткой.

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