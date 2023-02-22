В Омске в ближайший год собираются ремонтировать еще два моста

Фото: yandex.maps.ru.

Омский мэр Сергей Шелест сообщил в социальных сетях, что в 2023 году администрация планирует провести проектно-изыскательские работы для капитального ремонта Комсомольского моста через Омь и моста имени 60-летия ВЛКСМ через Иртыш.

Сейчас прорабатывают план действий, куда входит реконструкция автомобильных дорог и транспортных развязок, развитие муниципального электрического транспорта. Кроме общегородских, в этот план включили социально значимые вопросы: возведение жилья для переселения из аварийных домов, строительство новых детских садов и школы в микрорайоне «Серебряный берег», ремонт гимназии №75 и школы №3, открытие детского технопарка «Кванториум» и рекультивацию свалок.

Отметим, что Комсомольский мост был сдан в эксплуатацию на несколько лет раньше Ленинградского - в 1953 году, мост имени 60-летия ВЛКСМ – в 1978 году.

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