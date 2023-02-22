В канун Дня защитника Отечества Александр Бурков вручил омичам государственные награды и знаки отличия

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Один из дней воинской славы России несёт в себе особое символическое значение с прошлого года в связи с началом специальной военной операции. Глава омского региона Александр Бурков, поздравляя жителей региона с заслуженными наградами и Днём защитника Отечества, подчеркнул, что на мирной передовой, как и на ратном поприще, вес имеют, прежде всего, мужественные поступки и реальные действия.

- Вы - люди слова и дела, которые всегда были и остаются опорой и защитой российского государства. Поздравляю вас с Днём защитника Отечества, с заслуженными наградами и почётными званиями, - сказал губернатор.

Главный лесничий Саргатского лесничества Александр Джан в прошлом году, взяв отпуск, добровольцем отправился на специальную военную операцию, был стрелком и помощником гранатометчика в войсковой части. Служил в батальоне «Барс-13», бойцы которого делали всё, чтобы мирные жители перестали погибать от обстрелов в собственных домах. Воинское подразделение держало линию обороны на подступах к населённым пунктам, не давая развивать контрнаступления украинским боевикам, которые каждый раз получали жёсткий отпор. Батальон удержал свои позиции, избежав окружения, бойцы с честью выполнили поставленные перед ними задачи. Указом Президента РФ Александр Джан за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- С честью её буду носить, хранить, именно в память и во славу моих близких людей, - сказал Александр Джан.

Генеральный директор ЗАО «Иртышское» Анатолий Беззубцев, которому сегодня вручена Почетная грамота Правительства Омской области, в свою очередь отметил энтузиазм рядовых омичей, молодых людей, которые сегодня объединяются ради оказания поддержки участникам СВО.

- У нас в Омском районе сейчас даже в детских садах плетут камуфляжные сети, причём участвуют воспитатели и родители, а в школах – совместно ученики и учителя, да и весь совет ветеранов занимается этими так необходимыми сегодня на фронте вещами. Буквально с понедельника учащиеся на уроках труда в школах будут шить то, что нужно сегодня нашим бойцам, а швейными машинками и материалами мы их обеспечили, - отметил Беззубцев.

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