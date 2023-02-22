В Омске отменят 4 маршрута общественного транспорта

В омской городской администрации собираются отменить четыре маршрута движения общественного транспорта. По крайней мере, номера маршруток №№ 511, 393, 345, 30 исчезли из списка транспорта с регулируемым тарифом.

Согласно данным реестра муниципальных перевозок, на 4 из указанных маршрутов нет перевозчика. Исключением пока формально является маршрут №345, который свыше 20 лет обслуживает предприниматель Игорь Семенюк.

Также дептранс сдвинул на год сроки заключения контрактов на обслуживание нерегулируемых маршрутов. Теперь это не апрель-июнь 2023 года, а те же месяцы, только 2024-го.

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