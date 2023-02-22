Омский аэропорт закупает отпугивателей для птиц

Омский аэропорт разместил на сайте госзакупок заявку на поставку комплекта динамического отпугивания птиц «Крук» с флагштоком. 45 отпугивателей пернатых с флагштоком понадобились в целях безопасности полетов. Самолеты заходят на посадку как раз над этим парком. По информации пресс-служба омского аэропорта, он находится на втором месте в России (после Астрахани) по «беспокойной орнитологической обстановке», сообщает «Новый Омск».

- Динамическая фигура птицы должна быть в виде воздушного змея на каркасе с рисунком, имитирующем силуэт хищной птицы. Здесь должны быть прорисованы глаза, клюв, киль и другие части тела. От флагштока требуется, чтобы он был в виде телескопического штатива – «удочка», - сообщает портал.

Начальная цена контракта составляет 162,8 тысяч рублей. Сейчас для защиты самолетов от пернатых по периметру аэродрома установлено несколько видов отпугивателей. Это приборы с воспроизведением звуков выстрелов, хищных птиц, крики тревоги и бедствия, гром-пушки, отпугивающие птиц громкими выстрелами в воздух, зеркальные подвесные шары, ловушки для ворон, чаек и серой куропатки и др.

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