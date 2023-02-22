Омское ООО «ПФК Сиблифт» признано банкротом со второй попытки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 февраля Арбитражный суд Омской области признал несостоятельным ООО «ПФК Сиблифт» – омский завод по производству лифтов и эскалаторов: открыто конкурсное производство, сообщают «Коммерческие вести». Конкурсным управляющим предприятия назначен специалист из Москвы Иван Климентов. На предъявление требований кредиторам в соответствии с законом отведено два месяца.

Еще в 2020 году омское предприятие подавало на банкротство в первый раз. После процедуры наблюдения временный управляющий ООО «ПФК Сиблифт» Владимир Тихонов обнаружил признаки преднамеренного банкротства компании, но суд не принял во внимание его выводы.

Всего компания существует с 2014 году в качестве дочернего обанкротившегося НПО «Мостовик».

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