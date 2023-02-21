Омский губернатор Бурков прокомментировал послание президента Федеральному Собранию РФ. В первую очередь, отметил глава региона, сохранена экономика.

- Мы не подстраивались под интересы зарубежных государств, а использовали новые возможности для развития: заняли новые технические ниши, нашли новых зарубежных партнеров, выстроили новые логистические связи. Мы не повторяем ошибки советского периода, когда государство увлеклось развитием ОПК в условиях гонки вооружений, и ряд социальных направлений оставались без внимания. Президент четко сказал, что все должно быть сбалансировано: развитие промышленности, аграрного сектора и главное — социальной сферы. Это здравоохранение, образование, культура, поддержка инфраструктурных проектов, общественный транспорт, строительство нового жилья и социальных объектов, — сказал губернатор.

Вскоре Омская область получит средства на дальнейшее развитие. Ключевое направление - это поддержка участников СВО и членов их семей.

- Глава государства сказал о необходимости создания единого центра по поддержке этих категорий граждан. Эту задачу начнут реализовывать на территории Омской области в ближайшее время, - резюмировал Александр Бурков.