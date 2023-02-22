Омское МУП «Банный комплекс» возглавил Иван Перфилов

Фото: Михаил Рябин (Архив «КП»)

Исполняющим обязанности директора МУП «Банное хозяйство» был назначен Иван Перфилов. Об этом свидетельствуют данные выписки из ЕГРЮЛ. На сайте мэрии информация пока не обновлена.

Ранее муниципальное предприятие возглавлял Виктор Умрихин. Он занимал пост директора около восьми лет — с 2015 года.

Напомним, ранее в городе было два предприятия, занимавшихся управлением муниципальными банями — МУП «Банное хозяйство» и МУП «Банное хозяйство №2». В процессе реорганизации второе было присоединено к первому. На данный момент МУП «Банное хозяйство» входят все 16 городских бань.

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