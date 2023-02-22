Омское ГУ МЧС: Сообщения о ракетном ударе, транслируемые по радио, оказались фейком

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фейком оказались транслируемые по радио сообщения о ракетном ударе. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

- В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, - уточнили в ведомстве.

Омичей просят не поддаваться панике и уточнять информацию в официальных источниках профильных служб.

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