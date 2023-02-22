В Омске дорожники вывезли снег из 130 зон возможного подтопления

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске из 130 зон возможного подтопления дорожники вывезли 26 тысяч кубометров снега. Всего в этому году в городе 239 таких территорий.

Работники омского УДХБ также приступили к очистке ливнёвок от снега. Затем они займутся промывкой и отогревом водоперепускных труб и вскрытие дождеприемных колодцев. Для этих целей уже создана 31 специализированная бригада из 107 механизаторов.

Отметим, в этом году на борьбу с паводком выйдут 148 единиц спецтехники УДХБ. Кроме того, к работам подключится и техника подрядчиков. С ними были заключены контракты на общую сумму 8,8 миллионов рублей.

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