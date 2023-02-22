В Омске досрочно сняли запрет на продажу алкоголя в магазинах поселка Черемушки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Постановление о снятии ограничений на продажу спиртных напитков на территории у Омского автобронетанкового инженерного института появилось на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписал первый зампред правительства региона Валерий Бойко. Введенный ранее запрет на продажу алкоголя в Черёмушках должен был действовать до 1 марта, но ограничение решили снять на неделю раньше. Напомним, что на территории 14-го Военного городка сухой закон действовал с октября 2022 года. Продавать горячительные напитки было также запрещено близ учебного центра ВДВ, но там разрешение на продажу местные магазины получили много раньше.

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