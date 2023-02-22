В Омске за двое суток выпала полумесячная норма осадков

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области по сообщению синоптиков за двое суток выпала почти половина месячной нормы осадков.

По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, с 20 по 21 февраля в Омске выпало 7 мм осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Но на этом рекорды не заканчиваются.

— Кроме того, 20 февраля в Омске был перекрыт суточный максимум осадков, который составил 5,1 мм. Предыдущий рекорд по осадкам - 3,8 мм зафиксирован в областном центре в 1930 году, — отметила Криворучко.

Главный метеоролог региона также сообщила, что сегодня, 22 февраля, есть большая вероятность, что температура воздуха в Омск может достигнуть исторического максимума в +1 градус. Так тепло в этот день было в 1963 году.

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