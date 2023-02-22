«Серебро» отраслевой спартакиады у сборной «Росводоканал Омск»

В минувшие выходные команда водоканала приняла участие в 52 зимней областной спартакиаде Омского профсоюза работников жизнеобеспечения. За лидерство сразились 7 сборных предприятий жилищно-коммунального хозяйства города и региона.

На три дня санаторий «Коммунальник» стал авансценой захватывающей спортивной борьбы. Участники соревновались в лыжных гонках, стрельбе из электронного оружия, настольном теннисе, дартсе и «весёлых стартах».

Напряженное противостояние за 1 место развернулось между командами «Росводоканал Омск» и «Омскэлектро». По итогам соревнований они набрали равное количество очков, но преимущество получила сборная, занявшая более высокое место в лыжных гонках. По итогам общекомандного зачета водоканал стал серебряным призером.

- Спорту и физической культуре в омском водоканале уделяется большое внимание. Совместные тренировки - это не только общение вне работы, но и возможность подставить плечо своему товарищу, коллеге в трудный момент. Летние и зимние спартакиады всегда проходят на высоком уровне. Как правило, команда предприятия, по итогам состязаний входит в тройку призеров, - отметил исполнительный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Отметим, что в те же выходные команда «Росводоканал Омск» стала победителем в соревнованиях по перетягиванию каната, в рамках 22 городской спартакиады «Спортивный город». Омский водоканал поздравляет своих спортсменов и желает будущих побед!