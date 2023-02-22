Омский облсуд ужесточил наказание виновнику ДТП, в котором серьезно пострадал подросток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и ужесточил наказание виновнику ДТП, в котором пострадал подросток.

— В суде установлено, что в июне 2021 года 35-летний фигурант дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ниссан Пульсар» во дворе жилого дома. Не убедившись в безопасности движения, он выехал на проезжую часть по улице А. Полторацкого и, не предоставив права преимущественного проезда, допустил столкновение с мопедом «ВентоКорса». В результате ДТП 14-летнему пассажиру мопеда был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского округа.

В ноябре 2022 года Ленинский районный суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима и лишил его права управлять транспортными средствами на срок в 2 года 6 месяца. Гособвинитель посчитал приговор чрезмерно мягким и подал апелляцию в облсуд.

Омский областной суд согласился с доводами надзорного ведомства и ужесточил виновнику ДТП наказание до 3 лет колонии общего режима.

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