В Омске завели уголовное дело на специалиста референтного центра за получение взяток от бизнесмена

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Омский следком завел уголовное дело на эксперта ФГБУ «Омский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», подведомственного Россельхознадзору, за получение взятки от директора ООО «Бытовик» Руслана Цугалова. На последнего также заведено дело за дачу мзды.

По версии следствия, в ноябре 2022 года эксперт ведомства предложил бизнесмену покровительство и содействие в оформлении заключений о фитосанитарном состоянии подкарантийной сельхозпродукции, в том числе зерна, вывозимой на территорию Казахстана. Он пообещал за денежное вознаграждение на постоянной основе выдавать необходимые сертификаты без какой-либо проверки на соответствие стандартам. За два года предприниматель перечислил предприимчивому эксперту в виде взяток более 1,6 миллиона рублей.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Обвиняемые помещены под домашний арест.

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