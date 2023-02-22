В Омскую область после 23 февраля придет похолодание до -10 градусов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области после Дня защитника Отечества, 23 февраля, похолодает до -10 градусов. При этом осадки в виде снега сохраняется. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

По информации синоптиков, в пятницу, 24 февраля, ночью столбик термометра покажет от -5 до -10 градусов. Днем температура воздуха существенно не изменится. В течение суток на территории региона ожидается небольшой снег, а местами — метель. Ветер юго-западный. Его скорость составит 9-14 метров в секунду.

Напомним, сегодня, 22 февраля, в Омской области воздух прогреется до +4 градусов. Местами пройдет снег с дождем.

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