В Омскую область после 23 февраля придет похолодание до -10 градусов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Омской области после Дня защитника Отечества, 23 февраля, похолодает до -10 градусов. При этом осадки в виде снега сохраняется. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.
По информации синоптиков, в пятницу, 24 февраля, ночью столбик термометра покажет от -5 до -10 градусов. Днем температура воздуха существенно не изменится. В течение суток на территории региона ожидается небольшой снег, а местами — метель. Ветер юго-западный. Его скорость составит 9-14 метров в секунду.
Напомним, сегодня, 22 февраля, в Омской области воздух прогреется до +4 градусов. Местами пройдет снег с дождем.
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