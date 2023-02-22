Омская мэрия прокомментировала горы грязного снега на тротуаре на улице Октябрьской

Фото: паблик «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

В мэрии прокомментировали ситуацию с кучами грязного снега на тротуаре на улице Октябрьской, вблизи Росреестра.

Напомним, ранее в омичи пожаловались, на горы снега на тротуаре на этом участке улицы. По словам автора поста в паблике «Аварийный Омск», из-за них горожанам приходится идти чуть ли не по дороге. В будние дни ситуацию осложняют припаркованные на обочине автомобили.

В горадминистрации сообщили, что проинформировали представителей хозсубъекта (вероятно, речь идет о Росреестре) о необходимости убрать и вывезти скопившийся снега до 9 марта.

— Специалистами департамента контроля 21.02. проведено обследование территории. Ответственные лица хозяйствующего субъекта 21.02. проинформированы о необходимости уборки и вывоза снежных масс с прилегающей территории. Срок очистки прилегающей территории ориентировочно до 09.03, — прокомментировали в мэрии.

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