70% омичей признались, что лучше работают в хорошем настроении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Портал поиска вакансий SuperJob провел опрос и выяснил, что 7 из 10 омичей лучше работают в хорошем настроении.

Еще 19% жителей Омска рассказали, что им лучше работается в нейтральном настроение. Лишь 1% респондентов отметили, что добивают отличных результатов и в плохом расположении духа.

При этом каждый десятый опрошенный заметил, что настроение никак не влияет на качество и результат его работы.

Как следует из данных опроса, лучшие результаты, трудясь в хорошем настроение, показывают те, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей — 74%. При этом 2% из тех, чей доход выше среднего, утверждают, что в плохом расположении духа они трудятся эффективнее: «Даже начальство знает: когда я в плохом настроении, ко мне лучше не подходить. Соответственно, никто не отвлекает».

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