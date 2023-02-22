Мэр Омска Сергей Шелест высказался о послании Владимира Путина Федеральному Собранию РФ

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Мэр Омска Серегей Шелест прокомментировал послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

Градоначальник заявил, что он убежден, что семья каждого участника СВО должна быть окружена вниманием, заботой и почетом. По его словам, особый подход необходим и к близким погибших героев.

— На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Именно такой подход должен стать принципом работы для каждого сотрудника системы публичной власти в стране, — отметил Сергей Шелест.

Глава города также согласился с Президентом, что долг властей — поддержать семьи, потерявшие близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию.

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