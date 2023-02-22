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НовостиОбщество22 февраля 2023 0:30

В Центральном округе Омска на месте снесенного частного сектора начнут строить высотку переменной этажности

Стройкомпания принадлежит известному владельцу ресторана «Шато» Шамилу Шихмирзаеву
Наталья ВИРКУНЕН
Один из домов микрорайона. Фото: сайт застройщика.

Один из домов микрорайона. Фото: сайт застройщика.

Накануне омской компании ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой» городским департаментом архитектуры и градостроительства было выдано разрешение на строительство дома переменной этажности. Высотка в 13-15 этажей появится по улице 5-я Северная на месте снесенных домов частного сектора.

Всего в доме 204 квартиры, из которых 14 студий, 124 — однокомнатных, 24 — двухкомнатных и 42 — трехкомнатных. Общая площадь жилых помещений в доме составит 10321,20 квадратных метров, коммерческие помещения займут 623 квадратных метра. На крыше дома будет оборудована собственная котельная.

По замыслу компании «Нордстрой», дом войдет в состав нового микрорайона «Северное сияние», он расположен между улицами 1-й и 7-й Северной. Застройщиком элитных высоток среди частного сектора Шамил Шихмирзаев - владелец гостиницы и ресторана «Шато».