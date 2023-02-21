Дорожники помогут вывезти снег семьям омских мобилизованных

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелест.

- Считаю, что поддержка наших защитников, их родных и близких – это обязанность всех уровней власти. Напомню, что также дорожные службы продолжают помогать одиноким ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, дома которых оказались под угрозой подтопления в период предстоящего половодья, - пояснил градоначальник.

Шелест также отметил, что на данный момент снег уже убрали с половины мест возможного подтопления в Омске.

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