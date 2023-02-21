Эдуард Ягодка стал седьмым вице-мэром Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Седьмым вице-мэром Омска стал Эдуард Ягодка. О назначении, произошедшем 21 февраля, сообщает РИА «СуперОмск».
Пока официального заявления городская администрация еще не сделала, но уже известно, что экс-контрразведчик будет курировать департаменты контроля и общественной безопасности.
К слову, новый заммэра ранее работал должности главного федерального инспектора по Камчатскому краю, а также служил в УФСБ России по Омской области.
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