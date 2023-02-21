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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:04

МЧС предупредило жителей Омской области о надвигающей на регион непогоде

На территории омского региона ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололедица и сильный ветер — до 19 метров в секунду
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГУ МЧС по Омской области предупреждает о надвигающей непогоде. 22 и 23 февраля в регионе ожидаются мокрый снег, дождь, снег с дождем, гололедица и ветер с порывами до 19 метров в секунду.

В ведомстве призывают водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию, избегать резкого торможения и излишних маневров, а также выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных метеоусловий.

Пешеходам рекомендуют избегать нахождения вблизи ветхих деревьев, слабо закрепленных конструкции, линий электропередачи.

В случаев возникновения происшествий и ЧС стоит незамедлительно сообщать от них по телефону: 101.

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