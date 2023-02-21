Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омской области ожидаются мокрый снег и порывистый ветер. Об этом сообщают в региональном управлении МЧС.

Из-за непогоды спасатели рекомендуют омичам соблюдать меры предосторожности, находясь где-то в дороге или гуляя на улице.

- Сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области призывают автолюбителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения. Пешеходам следует избегать нахождения вблизи линий электропередачи, слабо закрепленных конструкций, ветхих деревьев, - сообщают в ведомстве.

В случае возникновения ЧС необходимо сообщить по номеру 101 с мобильного.

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