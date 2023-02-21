В 10 районных школах Омской области за 18 миллионов рублей отремонтируют спортзалы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году минобр собирается взяться за ремонт спортзалов в Омской области. Пока деньги выделят на 10 помещений районных школ. Размер субсидии составит 17,7 млн рублей.

Список спортзалов уже составлен. Это спортзал в Лежанской школе Горьковского района, Глуховской школе Калачинского района, Сыропятской школе Кормиловского района, Любино-Малоросской школе, Шевченковской школе Москаленского района, Князевской школе Называевского района, Новоомской школе Омского района, Мартюшевской школе Тарского района, Петровской школе Тевризский района и Троицкой школе Тюкалинского района.

Ремонт проводится в рамках реализации нацпроекта «Образование». На следующий год количество спортзалов для ремонта планируют удвоить.

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